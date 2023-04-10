На позиціях РФ - суцільним дим та попіл.

Збройні сили Українців потішили вдалим знищенням опорного пункту військ РФ на Новопавлівському напрямку. Від позицій росіян залишився лише попіл.

Відповідний ролик опублікував СтратКом ЗСУ у Telegram. Хірургічною точністю вразили бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Після виявлення "цілі" українські захисники "накрили" окупантів з 60-мм та 82-мм мінометів: знищили кулеметну позицію, АГС, та РПГ з боєкомплектом.

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ЗСУ сьогодні відзначилися потужними ударами по РФ

Нагадаємо, що сьогодні Збройні сили України відзначилися відмінною роботою в небі над Сумською та Чернігівською областях.

Там ворог необачно застосував розвідувальні БПЛА. Завдяки діям українських військ, вдалося збити одразу два апарати. Ймовірно, йдеться про "Орлан-10".

Зазначимо, що сьогодні керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила, що ворог посилив повітряну розвідку й, можливо, готується до нової атаки по Україні.

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