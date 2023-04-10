Збройні сили Українців потішили вдалим знищенням опорного пункту військ РФ на Новопавлівському напрямку. Від позицій росіян залишився лише попіл.
Відповідний ролик опублікував СтратКом ЗСУ у Telegram. Хірургічною точністю вразили бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Після виявлення "цілі" українські захисники "накрили" окупантів з 60-мм та 82-мм мінометів: знищили кулеметну позицію, АГС, та РПГ з боєкомплектом.
ЗСУ сьогодні відзначилися потужними ударами по РФ
Нагадаємо, що сьогодні Збройні сили України відзначилися відмінною роботою в небі над Сумською та Чернігівською областях.
Там ворог необачно застосував розвідувальні БПЛА. Завдяки діям українських військ, вдалося збити одразу два апарати. Ймовірно, йдеться про "Орлан-10".
Зазначимо, що сьогодні керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила, що ворог посилив повітряну розвідку й, можливо, готується до нової атаки по Україні.