Упродовж доби на фронті відбулось 15 бойових зіткнень з ворогом.

Протягом доби Сили оборони України успішно відбили атаки російських загарбників на Бахмутському, Мар’їнському і Запорізькому напрямках. Загалом на фронті відбулося 15 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Facebook. Водночас оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Іванівки та Куп’янська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

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Крім того, на Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Дронівка, Спірне, Берестове Донецької області.

Як відзначили у Генштабі, на Бахмутському напрямку Сили оборони України успішно відбили атаку противника в районі західніше Ягідного Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, серед яких Богданівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

Разом з тим, на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. В цьому районі також не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли противника. Під вогонь окупантів потрапили близько 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Водночас на Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Антонівка та Херсон Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога", – йдеться у зведенні.

Війна в Україні: це треба знати

У вівторок, 19 вересня, російські окупанти завдали удару по Купʼянську Харківської області. Внаслідок варварської атаки загинули двоє жінок та четверо чоловіків. У поліції розповіли, що тіла загиблих дістають з річки та знищених авто.

Крім того, в ніч проти 19 вересня росіяни масовано атакували Львів ударними дронами. Окупанти знищили склад гумдопомоги та цех із виготовлення вікон, що належав польским інвесторам. Внаслідок атаки є жертви.

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