Окупанти вдарили по автомобілю волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення.

Внаслідок удару російських окупантів керованою авіабомбою по місту Куп'янськ кількість загиблих зросла до шести людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Внаслідок ворожого удару КАБом у Куп‘янську загинули чотири чоловіки та дві жінки. Екстрені служби продовжують огляд місця влучання", - уточнив деталі Синєгубов.

Як додав начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на даний час.

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"Ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення. Загиблих продовжуємо діставати з річки поблизу та зі знищених автівок", - повідомив Болвінов.

За його даними, обстріл росіяни влаштували посеред дня, близько 13:00. Слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд.

"І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися", - додав Болвінов.

Удари по Куп'янську

Окупанти часто завдають ударів по цьому місту, через це нещодавно там почала проводитись обов'язкова евакуація. Сьогодні вдень очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про удар по місту. За його даними, тоді було відомо про трьох загиблих.

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