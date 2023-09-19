Також знищено цех із виготовлення вікон, що належав польским інвесторам.

В результаті атаки російських дронів-камікадзе у Львові згорів склад із гуманітарною допомогою. Про це повідомила гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун.

"Я рішуче засуджую російський авіаудар, який знищив склад неурядової організації "Карітас-Спес" у Львові, західна Україна, сьогодні вранці. Життєво важливий гуманітарний об’єкт, який містив приблизно 300 тонн гуманітарної допомоги, згорів вщент", – повідомила вона.

Браун зазначила, що протягом останнього року удари по гуманітарних об’єктах в Україні почастішали, що зрештою позначилося на тих, хто потребує цієї гуманітарної допомоги.

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"Гуманітарні працівники, об’єкти та активи захищені міжнародним гуманітарним правом. Прямі або невибіркові напади суворо заборонені. Міжнародне гуманітарне право – це не вибір, це зобов’язання, якого потрібно дотримуватися", – підкреслила представниця ООН.

Крім того, під час цієї ж атаки росіяни знищили завод Fakro, що спеціалізується на виготовленні вікон, повідомляє PolsatNews. Підприємство належить польским інвесторам.

"У наш завод в Україні влучила ракета (насправді це була атака дронів, а не ракет - УНІАН). Завод горить. Наразі складно оцінити збитки. На складі було дві тисячі вікон. Одне коштує тисячу злотих, значить, два мільйони. Якщо включити зал, то виходить 10 мільйонів злотих", - заявив президент Fakro Ришард Флорек.

Підприємець зазначив, що в результаті нападу ніхто з працівників компанії не постраждав.

Удар дронів по Львову

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі Росія влаштувала черговий масований наліт дронів на Україну. Цього разу значна кількість безпілотників була спрямована проти Львівської області. Хоча більшість БПЛА вдалося збити, кілька влучань все ж відбулося.

Вранці мер Львова Андрій Садовий повідомив, що від російської атаки здійнялася масштабна пожежа на складі, що належить гуманітарній організації. На жаль, під завалами загинула людина, також є поранені.

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