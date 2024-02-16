Авіація завдала ударів по 11 районах зосередження окупантів, а артилерія і ракетні війська вразили ще кілька районів скупчення ворожих військ.

Сили оборони України відзвітували про влучні винищення позицій російських загарбників за поточну добу. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Крім того, українськими підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях противника.

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При цьому, зі свого боку, російські окупанти загалом завдали 8 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснили 84 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Нестача зброї у Сил оборони

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України вкрай потребують ракет і снарядів для знищення логістичних ланцюгів окупантів, пунктів управління та інших об'єктів, які використовуються окупантами для ведення загарбницької війни проти України.

Водночас, президент України Володимир Зеленський висловлює впевненість, що Україна і країни Європи з часом спільно випередять Росію у збільшенні виробництва зброї.

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