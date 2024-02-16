За словами президента, Україна в рази збільшує виробництво зброї, а в сотні і тисячі разів деякі види дронів.

Президент України Володимир Зеленський висловлює впевненість, що Україна і країни Європи спільно випередять Росію у збільшенні виробництва зброї. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Берліні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Зеленський прокоментував слова Шольца про те, що в Німеччині укладаються договори з оборонною промисловістю на виробництво зброї, бо німецький оборонно-промисловий комплекс має нарощувати потужності для виробництва. Шольц сказав, що цей крок є зараз абсолютно необхідним.

"Збільшення зброї, про що сказав Олаф, усі вже розуміють, що треба це робити. Треба збільшувати. Росія збільшує. Але Росія не встигне за Україною і країнами Європи. Щоб ви знали, Україна також збільшує, в рази, деякі види в десятки разів, у сотні і тисячі разів деякі види дронів. Не буду зараз говорити про деталі", - наголосив Зеленський.

Також президент України сказав, що запросив німецького канцлера приїхати і подивитись, що може Україна. Водночас, як підкреслив президент, Київ не може публічно показувати, що виробляє. При цьому українці у час війни навчилися робити "нові технології захисту безпеки".

"Я думаю, що ми будемо ділитися цими напрацюваннями з партнерами і з Німеччиною також", - повідомив Зеленський.

Військова допомога Україні - останні новини

Група членів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) забезпечить Україну мільйоном дронів. Окремо Україна планує самостійно виробити мільйон дронів.

Також генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Канада, Фінляндія і Норвегія оголосили допомогу для задоволення ключових спроможностей у вигляді спорядження і запасних частин для винищувачів F-16 та стосовно систем протиповітряної оборони.

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