Російські окупанти продовжують масово втрачати особовий склад та техніку у загарбницькій війні проти України.
Так, лише протягом минулої доби, за даними Генштабу, Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів. А загальні втрати особового складу країни-агресора вбитими та пораненими становлять орієнтовно 546 270 осіб. Крім того, українські захисники продовжують масово знищувати російську техніку:
- танків ‒ 8123 (+16);
- бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17);
- артилерійських систем – 14712 (+57);
- РСЗВ – 1115 (+1);
- засоби ППО ‒ 876 (+2);
- літаків – 360 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27);
- крилаті ракети ‒ 2336 (+1);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0).
Також, Сили оборони продовжують активно знищувати допоміжну техніку окупантів. Зокрема, протягом минулої доби було уражено 63 автомобільної техніки та автоцистерн окупантів. Також, українські захисники вдарили по 12 одиницях спеціальної техніки ворога. А загальні втрати цієї компоненти РФ вже становлять 2 464 одиниць.
Російсько-українська війна: інші важливі новини
За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни, РФ посилила атаки в напрямку Торецька, щоб створити оперативні можливості для просування в Часовому Яру або в районі Авдіївки.
Тим часом Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що існує три фактори, які безпосередньо впливають на війну в Україні. Зокрема, йдеться про кількість населення, розвиток технологій та допомога союзників.