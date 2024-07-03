Також, українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Російські окупанти продовжують масово втрачати особовий склад та техніку у загарбницькій війні проти України.

Так, лише протягом минулої доби, за даними Генштабу, Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів. А загальні втрати особового складу країни-агресора вбитими та пораненими становлять орієнтовно 546 270 осіб. Крім того, українські захисники продовжують масово знищувати російську техніку:

танків ‒ 8123 (+16);

бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17);

артилерійських систем – 14712 (+57);

РСЗВ – 1115 (+1);

засоби ППО ‒ 876 (+2);

літаків – 360 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27);

крилаті ракети ‒ 2336 (+1);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0).

Також, Сили оборони продовжують активно знищувати допоміжну техніку окупантів. Зокрема, протягом минулої доби було уражено 63 автомобільної техніки та автоцистерн окупантів. Також, українські захисники вдарили по 12 одиницях спеціальної техніки ворога. А загальні втрати цієї компоненти РФ вже становлять 2 464 одиниць.

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Російсько-українська війна: інші важливі новини

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни, РФ посилила атаки в напрямку Торецька, щоб створити оперативні можливості для просування в Часовому Яру або в районі Авдіївки.

Тим часом Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що існує три фактори, які безпосередньо впливають на війну в Україні. Зокрема, йдеться про кількість населення, розвиток технологій та допомога союзників.

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