Росія посилила атаки на Торецьк: в ISW розкрили плани окупантів

Ймовірно, росіяни почали штурмувати місто, щоб вийти на вигідну точку для атак на двох напрямках.

Росія посилила атаки в напрямку Торецька, щоб створити оперативні можливості для просування в Часовому Яру або в районі Авдіївки.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), дії росіян свідчать про більш розвинутий рівень оперативного планування і прогнозування, ніж той, на який російське командування було здатним у 2022 році. Водночас аналітики зауважили, що можливість втілити плани окупантів у життя буде обмежена загальним низьким тактичним рівнем спроможностей російських військ, які зараз воюють у цих районах.

Речник українського угруповання "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська починають штурм Часового Яру з боку Торецька, використовуючи переважно невеликі піхотні групи та час від часу роблять механізовані атаки.

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Як вважають аналітики, припущення Волошина про те, що російські війська намагаються атакувати південний фланг Часового Яру з району Торецька, заслуговує на увагу. Якщо окупанта вдасться розвинути більший виступ у напрямку Шуми-Південне-Північне-Торецьк, то загроза для Часового Яру з півдня значно зросте.

Військовий експерт Костянтин Машовець вважає, що Росія використає ймовірний успіх на Торецькому напрямку, щоб прорватися на Покровський напрямок, що поблизу з Авдіївкою.

2 липня експерт зазначив, що російські війська посилили атаки на Торецьк і що російське Центральне угруповання військ (командування якого також несе відповідальність за російські війська, що атакують на захід від Авдіївки) розгорнуло додаткові батальйони і штурмові роти поблизу Торецька для підтримки наступальних операцій. Оперативні фактори на Торецькому напрямку "безпосередньо пов'язані" з Авдіївським напрямком, зазначив він.

В ISW зазначили, що російське командування, можливо, вирішило активізувати наступальні операції під Торецьком, оскільки цей район пропонує російським військам гнучку точку відходу, з якої вони можуть наступати або на північ у напрямку Часового Яру, або на захід/південний захід у напрямку Авдіївки, залежно від того, який маршрут наступу російське командування вважає більш перспективним.

"Очевидне рішення наступати під Торецьком підкреслює, що російське командування, можливо, планує операції з більшою далекоглядністю і розумінням оперативної ситуації, ніж раніше, коли наполягало на проведенні непослідовних наступальних операцій на не пов'язаних між собою ділянках фронту. Здатність російського командування фактично реалізувати ці оперативні плани, однак, залежить від тактичних дій військ у районі Торецька та їхньої здатності використати тактичні успіхи для оперативно значущих проривів", зазначили аналітики.

Водночас основна концентрація російських військ у районі Торецька сформована з низькокваліфікованих сил "ДНР" та територіальних військ. Цим силам, ймовірно, буде складно належним чином здійснювати атаки, особливо з огляду на те, що Україна отримає додаткову військову допомогу впродовж наступних тижнів та місяців.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генерального штабу Збройних сил України 2 липня було зафіксовано 136 бойових зіткнень із противником. На Харківському напрямку російські терористи шість разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Глибокого.

Водночас найгарячішим напрямком залишається Покровський, де ворог загалом здійснив 43 штурмових і наступальних дії. Напружена ситуація і на Торецькому напрямку. Там окупанти 4 рази атакували поблизу Деліївки, Торецька, Південного, Нью-Йорка і Північного. 15 боєзіткнень на момент публікації зведення завершились.

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