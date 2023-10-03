Тим часом окупанти продовжують тероризувати українські міста, завдаючи ракетних і дронових ударів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупаційних військ.

Про це йдеться у зведенні від Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що також було завдано 4 удари по зенітно-ракетним комплексам противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 20 артилерійських засобів противника", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Тим часом окупанти і надалі ігнорують закони та звичаї війни. У зведенні наголошується, що росіяни використовують тактику терору, здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

"Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету "Іскандер-К" та 31 ударний БпЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 29 ворожих "шахедів". Загалом ворог завдав 3 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні: важливі новини

3 жовтня російські окупаційні війська вчергове атакували Херсон. Загинула людина, ще девʼятеро осіб дістали поранень. Відомо, що ворог вдарив керованою авіабомбою. Внаслідок атаки зруйновано 7 будинків.

Тим часом у Чорному морі зафіксовано два ворожі ракетоносії. Там перебувають два кораблі проекту "Буян-М". Вони здатні нести до 16 крилатих ракет "Калібр".

Вас також можуть зацікавити новини: