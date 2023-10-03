Ракетні кораблі типу "Буян" несуть 16 "Калібрів".

У Чорному морі зафіксовано присутність двох російських кораблів, оснащених крилатими ракетами.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, в Чорне море після певної перерви ворог вивів на бойове чергування ракетоносії.

Зокрема йдеться про два малих ракетних кораблі проекту "Буян-М". За даними українських захисників, ці бойові одиниці російського військового флоту можуть нести до 16 ракет типу "Калібр".

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"Рівень ракетної небезпеки дуже високий. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, реагуйте оперативно", - наголошують у пресслужбі.

Що таке "Буян"

Малі ракетні кораблі проєкту 21631 "Буян-М" — серія російських багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів (МРК) 3-го рангу малої водотоннажності з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу "річка-море". Офіційне призначення кораблів цього проекту — охорона та захист економічної зони держави у внутрішніх морських басейнах. Насправді вони завдають ударів по Україні, починаючи з початку повномасштабної війни, яку розв’язала РФ у лютому 2022 року.

Протикорабельні ракети зі складу комплексу "Калібр" можуть вражати морські цілі на відстані до 500 км.

Станом на січень 2021 року, 9 кораблів було побудовано та у складі флоту РФ, ще 3 будувалося.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські ракетоносії на чергуванні у Чорному морі були відсутні. Сили оборони півдня повідомляли, що корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 8 кораблів, з яких 7 - перебувають у Чорному морі та один - в Азовському. Кораблі загарбників маневрували вздовж узбережжя РФ і тимчасово окупованої Автономної республіки Крим.

Водночас окупанти застосували дві керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний.

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