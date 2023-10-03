Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів.

Українські військові здійснили чергові успішні атаки на російські позиції, знищивши живу силу ворога, а також озброєння та техніку. Зокрема, ліквідовано російські пункт управління та станції радіоелектронної боротьби.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, впродовж минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також один - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили два райони скупчення російських військових, їхнього озброєння та військової техніки, а також пункт управління, дві станції радіоелектронної боротьби та чотири артилерійських засоби противника.

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Водночас, російські окупанти продовжують атакувати Україну. Загалом за добу росіяни завдали 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.

Також Росія атакувала Україну 7 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Українська протиповітряна оборона знищила 4 ворожих "шахеди". Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені цивільні. Також зруйнувані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

За добу авіаційних ударів зазнали десятки населених пунктів, а під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Цієї ночі російські загарбники випустили по Україні кілька груп "шахедів" з південного напрямку. Тривога через це лунала у Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що українські війська незначно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Крім того, українські сили відбили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного.

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