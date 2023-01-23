Легкомоторний цивільний катер окупанти привласнили й обладнали для військових цілей.

Стало відомо, який катер знищили наші військові. Сьогодні у Генштабі повідомляли про втрати РФ, проте не розкрили подробиць. Виявилося, Сили оборони України знищили катер під час спроби висадки ворожої диверсійно-розвідувальної групи на Дніпрі.

В оперативному командуванні "Південь" також повідомили, що цей катер рашисти вкрали. Вони його обладнали дя військових цілей.

"Під час спроби ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили й обладнали для військових цілей", - йдеться в повідомленні.

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Втрати РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські військові ліквідували ще 1 катер окупантів, загалом з 24 лютого 2022 року знищено 18 кораблів та катерів. Крім того, ворог вже втратив в Україні 3 тис. 150 танків (5 за минулу добу), 6 тис. 276 бойових броньованих машин (8 за добу), 2 тис. 146 артилерійських систем (2 за добу), 447 реактивних систем залпового вогню (2 за добу).

Також ЗСУ вже ліквідували 220 засобів протиповітряної оборони, 287 літаків, 277 гелікоптерів, 1 тис. 894 безпілотники оперативно-тактичного рівня (2 за добу), 749 крилатих ракет. Також відомо, що за минулу добу захисники України ліквідували три ворожих склади боєприпасів та збили безпілотник росіян, а українська авіація завдала три удари по районах зосередження противника.

В ОК "Південь" повідомили, що окупанти підтягують нові сили через значні втрати на фронті. Ворог намагається ущільнити оборону на деяких ділянках лівобережжя Дніпра.

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