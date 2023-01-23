Ворог намагається ущільнити оборону на деяких ділянках лівобережжя Дніпра.

Російські окупанти зазнають потужних втрат на фронті. Через це їм доводиться підтягувати нові сили.

Керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо" зазначила, що загарбники бояться просування ЗСУ.

"Реорганізація всіх лікувальних закладів лівобережжя на шпиталі, їхнє переповнення говорить про те, що фізичні втрати у ворожому війську великі, тому вони підтягують нові сили. Їм треба не тільки готуватися до наступу, їм потрібно тримати ще й оборону. Ділянка місцевості велика, напрямок наших вогневих дій їм вже зрозумілий. Росіяни бояться просування наших сил", - пояснила Гуменюк.

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За словами керівниці прес-центру, загарбники намагаються ущільнити оборону на деяких ділянках лівобережжя Дніпра. Водночас не виключено підтягування сил ворога на Запорізький напрямок.

"На Запорізькому напрямку ворог намагається промацувати на міцність нашу оборону. Противник намагається робити вилазки розвідувальними та штурмовими групами. Ця тактика ворога передбачувальна, ЗСУ дають потужну відсіч. Зараз лінія фронту досить рухлива. Вона постійно має географічні зміни, але це не критичні зміни, а порядок введення бойових дій, коли дії переходять за межу контрбатарейного протистояння", - зазначила Гуменюк.

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Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 23 січня втрати противника орієнтовно склали близько 121 тис. 480 осіб.

Впродовж доби українські війська ліквідували три ворожих склади боєприпасів та збили безпілотник окупантів. Українська авіація завдала три удари по районах зосередження противника, а ракетники та артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів.

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують наступ на Бахмутському напрямку. На Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках ворог веде безуспішні наступальні дії, а на інших напрямках – веде оборону.

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