За добу зокрема знищено п'ять ворожих танків, вісім бойових броньованих машин, два безпілотника та один корабель чи катер.

Минулої доби українські військові ліквідували ще 720 російських окупантів. Окрім цього, ворог втратив чимало техніки.

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 121 тис. 480 осіб, з яких 720 знищено за минулу добу.

Крім того, ворог втратив:

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3 тис. 150 танків (5 за добу),

6 тис. 276 бойових броньованих машин (8 за добу),

2 тис. 146 артилерійських систем (2 за добу),

447 реактивних систем залпового вогню (2 за добу),

220 засобів протиповітряної оборони,

287 літаків, 277 гелікоптерів,

1 тис. 894 безпілотника оперативно-тактичного рівня (2 за добу),

749 крилатих ракет,

18 кораблів/катерів (1 за добу),

4 тис. 936 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4 за добу) та 193 одиниці спеціальної техніки.

Війна в Україні: нові провали росіян

Раніше УНІАН вже повідомляв, що за минулу добу ЗСУ вразили п'ять районів зосередження росіян і два склади боєприпасів. Президент Зеленський повідомив, що Україна може перемогти вже цього року. Однак швидкість отримання перемоги також залежить від кількох факторів.

Вранці 23 січня в Генштабі повідомили, що на Донбасі українські військові відбили атаки окупантів у районах 11 населених пунктів. Крім цього, захисники України ліквідували три ворожі склади боєприпасів і збили безпілотник росіян. Втрати РФ стрімко зростають, відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області лікарні переповнені рашисти, але медики відмовляються їх лікувати.

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