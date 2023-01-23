Минулої доби українські військові ліквідували ще 720 російських окупантів. Окрім цього, ворог втратив чимало техніки.
Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 121 тис. 480 осіб, з яких 720 знищено за минулу добу.
Крім того, ворог втратив:
- 3 тис. 150 танків (5 за добу),
- 6 тис. 276 бойових броньованих машин (8 за добу),
- 2 тис. 146 артилерійських систем (2 за добу),
- 447 реактивних систем залпового вогню (2 за добу),
- 220 засобів протиповітряної оборони,
- 287 літаків, 277 гелікоптерів,
- 1 тис. 894 безпілотника оперативно-тактичного рівня (2 за добу),
- 749 крилатих ракет,
- 18 кораблів/катерів (1 за добу),
- 4 тис. 936 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4 за добу) та 193 одиниці спеціальної техніки.
Війна в Україні: нові провали росіян
Раніше УНІАН вже повідомляв, що за минулу добу ЗСУ вразили п'ять районів зосередження росіян і два склади боєприпасів. Президент Зеленський повідомив, що Україна може перемогти вже цього року. Однак швидкість отримання перемоги також залежить від кількох факторів.
Вранці 23 січня в Генштабі повідомили, що на Донбасі українські військові відбили атаки окупантів у районах 11 населених пунктів. Крім цього, захисники України ліквідували три ворожі склади боєприпасів і збили безпілотник росіян. Втрати РФ стрімко зростають, відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області лікарні переповнені рашисти, але медики відмовляються їх лікувати.