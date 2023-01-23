За добу українська авіація завдала три удари по районах зосередження противника.

Впродовж доби українські війська ліквідували три ворожих склади боєприпасів та збили безпілотник окупантів. Українська авіація завдала три удари по районах зосередження противника, а ракетники та артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.

Зокрема, авіація Сил оборони протягом доби завдала три удари по районах зосередження противника. Також українські військові минулої доби збили ворожий безпілотник "Орлан-10".

"Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів", - додали у Генштабі.

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