Впродовж доби українські війська ліквідували три ворожих склади боєприпасів та збили безпілотник окупантів. Українська авіація завдала три удари по районах зосередження противника, а ракетники та артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.
Зокрема, авіація Сил оборони протягом доби завдала три удари по районах зосередження противника. Також українські військові минулої доби збили ворожий безпілотник "Орлан-10".
"Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів", - додали у Генштабі.
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