Також у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" минулої доби знищені 624 російські окупанти, чотири танки, 21 бойові бронемашини, чотири артсистеми, сім автомобілів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України знищили російську установку розмінування УР-77, яку називають "Змій Горинич". Про це повідомив командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів, вчинив 33 штурмові дії та 803 артобстріли.

Командувач поінформував, що на Авдіївському напрямку наші захисники відбили п'ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Тут українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ.

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На Мар’їнському напрямку, як заявив Тарнавський, Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Крім того, він зазначив, що на Запорізькому напрямку ворог 10 разів намагався атакувати позиції наших військ у районі села Роботино. Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботино знищується.

"Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби склали: 624 російські окупанти, чотири танки, 21 бойові бронемашини, чотири артсистеми, сім автомобілів, одна одиниця спецтехніки - це установка розмінування УР-77, яку називають "Змій Горинич". Також Сили оборони знищили один склад боєприпасів ворога; нейтралізували або знищили 239 БпЛА різних типів", - повідомив командувач оперативного угруповання військ "Таврія"

Ситуація на Запорізькому напрямку

Вночі, 17 лютого, головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки.

18 лютого ворог пішов у наступ на Запорізькому напрямку, проте українські військовослужбовці розгромили ворога та змусили його відійти на попередні позиції.

Вранці, 19 лютого, стало відомо, що Сили оборони зірвали наступ російських окупантів на Запорізькому напрямку. "Запорізький напрямок. Наступ ворога зірваний. Особовий склад тікає. Техніка знищена", - заявили військові. У Сухопутних військах зазначили, що вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій, але всі дії ворога - невдалі.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв вважає, що після взяття Авдіївки російські окупанти можуть розвернути свою техніку та особовий склад на Горлівський напрямок, щоб спробувати вирівняти лінію фронту. За його словами, Сили оборони, як і раніше, перебувають у максимальній бойовій готовності, тому що ворог може підтягнути та розвернути свою техніку на них.

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