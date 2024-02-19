Вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій, але всі дії ворога - невдалі.

Сили оборони зірвали наступ російських окупантів на Запорізькому напрямку. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України у Telegram.

"Запорізький напрямок. Наступ ворога зірваний. Особовий склад тікає. Техніка знищена", - йдеться у повідомленні.

у Сухопутних військах зазначили, що вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій, але всі дії ворога - невдалі.

"Техніка знищена. Особовий склад - добитий", - заявили військові.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Як повідомляв УНІАН, вранці, 18 лютого, прес-служба Оперативного Командування "Захід" заявила, що ворог пішов у наступ на Запорізькому напрямку, проте українські військовослужбовці розгромили ворога та змусили його відійти на попередні позиції. Для цього противник задіяли 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад. Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції.

За даними Генштабу Збройних сил, протягом минулої доби на Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ в районі Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів.

17 лютого командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські сили вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він зазначив, що оточення українських сил не допущено, особовий склад виведено. Зараз воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Аналітики DeepState 18 лютого повідомили, що росіяни розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового. За їх даними Південно-західніше Вербового їм вдалося пробити оборону, зараз СОУ намагаються ліквідувати цю проблему, 18 лютого інтенсивність дещо спала. Частина підарів змогла прорватися у Роботине, але більшість була ліквідована. На думку аналітиків, після завершення боїв за саму Авдіївку ворогу потрібно приймати рішення куди перекидати основні сили далі. Противник може спробувати вийти на оперативний простір західніше міста або сконцентруватися на Куп'янську, Часовому Ярі чи Роботиному.

Вас також можуть зацікавити новини: