На Горлівському напрямку ЗСУ готувалися не один місяць, розуміючи, що ворожа техніка може розвернутися у їхній бік.

Після взяття Авдіївки російські окупанти можуть розвернути свою техніку та особовий склад на Горлівський напрямок, щоб спробувати вирівняти лінію фронту. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі Еспресо.

"Ми тримаємо смугу оборони на Горлівському напрямку. Всім відома ситуація, що наші військові відійшли з Авдіївки на більш вигідні рубежі", - зазначив військовий.

За його словами, Сили оборони, як і раніше, перебувають у максимальній бойовій готовності, тому що ворог може підтягнути та розвернути свою техніку на них.

Відео дня

"Наш підрозділ наскільки може, дотягується та відпрацьовує дронами по техніці та особовому складу противника. Поки ніякого руху загарбників у наші бік не вбачається. Однак ми перебуваємо у постійній бойовій готовності, бо техніка, яку підтягнув ворог, може розвернутися і піти на нас у будь-якій час", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Він зазначив, що на Горлівському напрямку ЗСУ готувалися не один місяць, розуміючи, що ворожа техніка може розвернутися у їхній бік.

"Ми підготовлені. Є певна ділянка, яку доведеться пройти противнику та покласти свою техніку та особовий склад. Якщо ви подивитеся на мапу, то буде логічно, що ворог після Авдіївки буде потрохи тиснути на нашій ділянці, бо йому потрібно вирівнювати лінію фронту", - прокоментував Ієвлєв.

Авдіївка - останні новини

Вночі, 17 лютого, головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - заявив генерал.

Він зазначив, що українські захисники гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, а також завдали окупантам значних втрат в живій силі та техніці.

17 лютого командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські сили вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він зазначив, що оточення українських сил не допущено, особовий склад виведено. Зараз воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що після виходу з Авдіївки Донецької області українським військам доведеться відходити й з інших рубежів. Також Мусієнко не виключає, що російські окупанти посилять тиск на українські позиції в районі Куп'янська.

На думку аналітиків DeepState, після завершення боїв за саму Авдіївку противнику потрібно приймати рішення, куди перекидати основні сили далі. Ворог може спробувати вийти на оперативний простір західніше міста або сконцентруватися на Куп'янську, Часовому Ярі чи Роботиному.

Вас також можуть зацікавити новини: