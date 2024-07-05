Російські дрони були збиті у низці українських областей.

У ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомили Повітряні сили. "Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби", - деталізували в Повітряних силах.

Зокрема, упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

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"Дякую за стовідсотковий результат!", - написав командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Нічна атака дронів

В ніч на 5 липня окупанти знову атакували Україну дронами. Повітряні сили ЗСУ після 22:30 оголосили повітряну тривогу. Фіксувався рух ударних російських безпілотників у низці областей України. Відбій було оголошено лише після 5-ї ранку.

Загалом окупанти майже щоночі атакують Україну дронами. В ніч на 4 липня окупанти запустили кілька хвиль "шахедів" на Київ. Усі "шахеди", які атакували столицю, знищила протиповітряна оборона.

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