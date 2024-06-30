Російські окупанти вдарили ракетою по Кіровоградській області.
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. "Ворог атакував Кіровоградщину. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби", - деталізував він.
Райкович висловив прохання до жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Він не уточнив, чи є постраждалі внаслідок удару.
Зазначимо, що о 21:17 Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Кропивницького.
Удари окупантів по Україні
Увечері 29 червня окупанти атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Вільнянську росіяни вбили сімох людей, серед загиблих двоє дітей. Також глава держави заявив про 11 поранених. Увечері того ж дня рятувальники ліквідували наслідки російського удару Вільнянську.
А вже увечері 30 червня Росія здійснила черговий ракетний удар по Києву. За інформацією Повітряних сил, попередньо РФ застосувала крилаті ракети.
"Вони перетнули Чернігівщину і прямували до Києва з північно-східного напрямку. Силами та засобами ППО ворожі повітряні цілі були знищені", - йдеться в повідомленні КМВА.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до медиків звернулися п'ятеро постраждалих.