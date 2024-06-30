Райкович висловив прохання до жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російські окупанти вдарили ракетою по Кіровоградській області.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. "Ворог атакував Кіровоградщину. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби", - деталізував він.

Райкович висловив прохання до жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Він не уточнив, чи є постраждалі внаслідок удару.

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Зазначимо, що о 21:17 Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Кропивницького.

Удари окупантів по Україні

Увечері 29 червня окупанти атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Вільнянську росіяни вбили сімох людей, серед загиблих двоє дітей. Також глава держави заявив про 11 поранених. Увечері того ж дня рятувальники ліквідували наслідки російського удару Вільнянську.

А вже увечері 30 червня Росія здійснила черговий ракетний удар по Києву. За інформацією Повітряних сил, попередньо РФ застосувала крилаті ракети.

"Вони перетнули Чернігівщину і прямували до Києва з північно-східного напрямку. Силами та засобами ППО ворожі повітряні цілі були знищені", - йдеться в повідомленні КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до медиків звернулися п'ятеро постраждалих.

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