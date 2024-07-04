Також він розповів, чому окупанти зосередилися на авіації.

Російські загарбники активізували атаки по аеродромах через те, що Україна очікує на поставки американських винищувачів F-16, вважає військовий аналітик, ветеран АТО Євген Дикий.

У колонці для УНІАН він називає заяви росіян про ураження великої кількості літаків брехнею. "По-перше, банально, в нас на тому аеродромі не було стільки машин. По-друге, враховуючи радіус розльоту осколків, могло бути уражено загалом чотири машини. Крім того, у нас є частина мертвих літаків, які вже ніколи не піднімуться. Вони стоять на землі та використовуються просто як донори запчастин. По-третє, нюанс в тому, що ми використовуємо і літаки-обманки, й кілька разів вже змушували росіян витрачати дорогі ракети на макети", - пише колишній військовослужбовець.

За його словами, в України немає достатньої кількості укриттів для літаків такого типу, оскільки більшість сховищ призначаються для МіГ-19 та МіГ-21. Такі літаки мають менший розмах крил, тому наявні "пташки" просто не вміщаються в укриттях. Крім того, від початку повномасштабної війни українська авіація воює "по-партизанськи", постійно переміщуючись.

Відео дня

"Завдяки цьому нам вдалося свою авіацію, власне, вберегти. Коли почалася повномасштабна війна, у першу годину ворог ударив по абсолютно всіх наших аеродромах, однак жоден літак тоді не постраждав. Причина в тому, що жоден літак не стояв там, де він був напередодні. Їх усі в перші хвилини перебазували на інші локації", - додав він.

Дикий зазначає, що нинішня війна порушує правила роботи стандартної армійської авіації, оскільки зазвичай вона має бути розташована на великих авіабазах з відповідною інфраструктурою. Однак для цього Україна має повністю закрити власне небо.

"І тут ми підходимо до третьої проблеми. Вона полягає в тому, що треба збивати ворожі засоби. І тут причина не в тому, що хтось у нас щось прогавив. Російський розвідувальник безпілотник, відео з якого ми всі бачили, був вчасно виявлений. Але в тому районі просто не було чим його збити - в нас просто немає достатньої кількості засобів ППО", - пояснює експерт.

Він каже, що більшість якісних систем протиповітряної оборони або працюють на фронті, або захищають цивільних. "Шахеди" летять нижче, аби мати змогу вразити об'єкти. Натомість розвідувальні дрони можуть собі дозволити летіти вище, оскільки їхня головна задача – відзняти картинку для наведення ракет. Саме тому в таких кейсах ми маємо використовувати системи ППО ракетного типу - тільки вони здатні якісно боротися проти подібних БПЛА", - пояснює Дикий.

Експерт зазначив, що удар по Миргороду не був єдиним ураженням аеродромів України за останні дні. На його думку, це робиться через те, що Україна має отримати американські винищувачі F-16. "Триває й активна розвідка й активна бойова робота. І щойно літаки F-16 з'являться в Україні, розпочнеться ще активніша робота РФ зі спроб їхнього знищення", - додав ветеран.

Удари по аеродрому в Миргороді

Нагадаємо, що днями російські загарбники поширили відео атаки на українську авіабазу, відзвітувавши про знищення літаків Су-27.

Колишній речник Повітряних сил Збройних сил заявив, що внаслідок удару Україна зазнала певних втрат, "але зовсім не таких", як пишуть росіяни.

За даними Forbes, просто неба залишилися шість Су-27, окупантам вдалося знищита два винищувача.

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