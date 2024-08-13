Пускатимуть людей за паспортами з відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

На Сумщині військовим командуванням запроваджено тимчасові обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній з Росією 20-кілометровій зоні. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допуск людей на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

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Бої в Курській області та ситуація на Сумщині

Як відомо, ЗСУ 6 серпня розпочали наступальну операцію у Курській області. Українська сторона протягом деякого часу не підтверджувала це на офіційному рівні.

12 серпня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські військові взяли під контроль близько 1000 квадратних кілометрів території РФ.

Російська влада заявила, що ЗСУ контролюють вже 28 населених пунктів Курської області. Водночас аналітики стверджують, що йдеться про понад 40 населених пунктів.

Російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українські війська з території РФ і після цього забезпечити надійне прикриття російського кордону.

Через ці події Сумщина потерпає від обстрілів з території РФ, особливо часто ворог застосовує КАБи.

7 серпня начальник Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що через інтенсивні ворожі обстріли оголошено обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів п’ятьох громад Сумського району.

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