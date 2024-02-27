Найбільше російські окупанти штурмували на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Впродовж поточної доби найгарячіше було на двох напрямках, усього на фронті відбулося 86 боєзіткнень з російськими загарбниками.

Як повідомляється в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 11 атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка, де ворог безуспішно намагався вибити їх із займаних позицій. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Виїмка та Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка та Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку було відбито 18 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Первомайське Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Орлівка, Первомайське Донецької області.

Крім того, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курахове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Урожайне Донецької області.

Разом з тим, на Оріхівському напрямку Силами оборони відбито 6 атак в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Левадне, Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Білогір’я, Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

До того ж, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Зокрема, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Молодіжне Херсонської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів серед них Тягинка, Токарівка, Кринки, Іванівка, Львове, Понятівка Херсонської області.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що українські війська відійшли від невеличких сіл Степове і Сєверне.

Крім того, впродовж доби Сили оборони збили два російські літаки Су-34. Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук наголосив, що росіянам час замислитись та припинити "авіаційні м’ясні штурми".

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