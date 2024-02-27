Подія сталася на тому ж напрямку, що й вранці.

Сили оборони збили другий за останню добу російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

"Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна!" - заявив він.

Олещук наголосив, що при таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми".

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"Що ж, працюємо далі", - додав командувач Повітряних сил.

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