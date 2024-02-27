Підрозділи армії здійснили новий відхід з позицій.

Українські війська відійшли від сіл Степове і Сєверне під Авдіївкою, заявив вдень 27 лютого речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Водночас він підтвердив, що на Авдіївському напрямку було стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів.

"На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл - Сєверне та Степове. У них на двох до війни було разом до 100 мешканців", - розповів Лиховій.

Він також зауважив, що запеклі бої за Сєверне тривали з учорашнього вечора та вночі. "Ворог зазнав тут великих втрат", - сказав він.

На запитання, наскільки рубежі на лінію Бердичі - Орлівка - Тоненьке здатні стримати окупантів та зупинити їхнє просування, речник зауважив, що це закрита інформація.

"Я не кажу, що це, бо інколи неправильно інтерпретують, що це укріплені рубежі з великою фортифікацією, бо є різні ешелони оборони. Це інші рубежі, більш вигідний там ландшафт. Є, зокрема там певний каскад водосховищ. Природні умови можуть тут допомогти", - розповів Лиховій.

Він також додав, що на населені пункти, розташовані в безпосередній близькості до Авдіївки, був дуже великий з боку тиск росіян - вони були зовсім поруч. "Тепер лінія оборони лежить там, де я назвав: Тоненьке - Орлівка - Бердичі", - сказав речник.

На уточнення, чи тепер бойові зіткнення фактично відбуваються там, на підступах, Лиховій зазначив: "Фактично так".

Речник розповів, що якщо раніше противник намагався вести штурмові дії малими штурмовими групами чисельністю до відділення, то останніми днями росіяни збільшили інтенсивність наступів та чисельність своїх груп.

"Зокрема, зараз це вже штурмові групи чисельністю до взводу, а подекуди і до роти. Як на Мар’їнському напрямку, зокрема. При цьому, більше наступають, більшими силами - більше нищиться", - зауважив Лиховій.

Тарнавський заявив про стабілізацію лінії оборони

Сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Авдіївському напрямку було стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів.

За його словами, спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху.

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