Від початку доби зафіксовано 64 бойових зіткнення по всьому фронту.

Сьогодні окупанти зосереджені на Авдіївському напрямку: вже відбито 18 спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

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На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районі населеного пункту Невське Луганської області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 7 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Загалом від початку доби зафіксовано 64 бойових зіткнення по лінії фронту, інформує Генштаб.

Ворог також завдав 1 ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

При цьому, протягом цієї доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан", пункту управління та 5 районах зосередження особового складу противника.

Ситуація на фронті

Генштаб розповів, де найбільше тиснуть окупанти. Так, минулої доби також на Авдіївському напрямку було найгарячіше - українські захисники відбили 31 атаку російських окупантів. Крім того, росіяни багато атакували на Бахмутському, Навопавлівському та Куп'янському напрямках.

6 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники нині зосередили основний удар на Покровському і Курахівському напрямках. Окупанти намагаються вийти на Покровськ і Курахове.

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