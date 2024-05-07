Росіяни багато атакували на Бахмутському, Навопавлівському та Куп'янському напрямках.

Минулої доби на фронті найгарячіше було на Авдіївському напрямку, де українськими захисниками відбито 31 атаку російських окупантів. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, загалом ворог завдав 2 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Також сказано, що на Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва на Луганщинві та Тернів і Ямполівки Донецької області.

Водночас на Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Також, на Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Як відзначає Генштаб, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції українських військ.

Однак, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як зазначається у зведенні, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах противника, а силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 476 тис 460 осіб, у тому числі 1160 за минулу добу.

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