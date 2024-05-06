Головнокомандувач ЗСУ через складну ситуацію на сході, провів дві доби серед українських військових, які обороняються на найгарячіших напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголошує, що російські загарбники нині зосережили основний удар на Покровському і Курахівському напрямках. Про це йдеться у повідомленні Головнокомандувача ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"У звʼязку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника", - наголосив Сирський. Зокрема, за його словами, саме на цих напрямках зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону українських військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ.

"Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів", - наголосив Сирський. Також він додав, що провів роботу з командирами підрозділів.

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"Роль і місце офіцера в усі часи були визначальними у досягненні успіху або поразки на полі бою. Неможливо командиру роти або батальйону керувати боєм за декілька кілометрів від своїх підрозділів, і приймати виважені та адекватні рішення на відстані, особливо, коли інтенсивність бойових дій зашкалює та є високий ризик для життя бійців. Присутність командира відіграє вирішальну роль у підтриманні високого рівня морально-психологічного стану серед підлеглих, їхньої стійкості, впевненості у тому, що вони не кинуті напризволяще", - відзначив Сирський. Він додав, що під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА. "Впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат", - підкреслив Сирський.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики з DeepState повідомили, що російські окупаційні війська захопили село Архангельське Донецької області.

Цей населений пукнт знаходиться неподалік Очеретиного, куди ще раніше змогли прорватися російські окупанти та зікріпитися там.

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