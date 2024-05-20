Ситуація на фронті складна, але не катастрофічна, - секретар РНБО

Очільник РНБО закликав країни НАТО не зволікати зі зброєю для України, щоб її не довелося шукати для солдатів Альянсу.

Ситуація на фронті є вкрай складною, але далеко не катастрофічною.

Про це сказав Секретар РНБО України Олександр Литвиненко у своєму відеозверненні до учасників 16-го Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа", що стартував 20 травня у Фінляндії.

За його словами, росіяни б’ють по об’єктах критичної інфраструктури, що забезпечують великі індустріальні міста Сходу і Півдня України, намагаючись створити сіру зону, гинуть люди.

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"Росіяни використовують апробовану у Сирії стратегію провокування міграційної кризи", - вважає очільник РНБО.

На думку Литвиненка, це можна зупинити, але Україні потрібна сучасна зброя, багато зброї, насамперед ППО і боєприпаси.

"Якщо сьогодні ви не знайдете зброю для України, завтра будете шукати її для себе. І що, думаю, важливіше для вас, то вмирати будуть ваші солдати.", - наголосив він.

Війна в Україні - Росія "хитає" Харківщину

Нагадаємо, генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес упевнений, що битва за Харківську область не стане вирішальною в розв'язаній Росією війні проти України:

"Адже якби вона такою була, то це б означало, що вона закінчить війну. Я цього не бачу. Також не вірю, що Росія має можливість досягти вирішального нокауту України".

Також повідомлялося, що ЗСУ контролюють Вовчанськ, за який ведуться запеклі бої на півночі Харківщини, на 60%.

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