Нашій державі потрібно запрошення до НАТО вже на цьогорічному саміті.

Україна потребує не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, з безпековими гарантіями. Про це сказав Секретар РНБО України Олександр Литвиненко у своєму відеозверненні до учасників 16-го Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа", що стартував 20 травня у Фінляндії.

Він зазначив, що Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, і тому просуває формулу миру президента Зеленського.

"Але ми потребуємо не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України. І це питання безпекових гарантій", - наголосив Литвиненко. Відео дня

При цьому він підкреслив, що Україна потребує саме справжніх гарантій, а це членство у НАТО, тому наша держава сподівається отримати запрошення до Альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті.

"Ми свідомі, що вступ не відбудеться завтра, але вже запрошення охолодить багато гарячих голів в РФ. Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів - у відносинах з Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність - провокує Росію на агресивні кроки", - наголосив секретар РНБО.

За його словами, російська агресія триває, і Україна є її ключовою, але не єдиною ціллю, бо путінські стратеги планують не тільки захопити велику європейську країну, але й змінити весь світовий порядок.

"Путіна не зупинять адміністративні кордони Східних і Південних регіонів України, які він прагне окупувати, він не зверне увагу і на державні кордони членів НАТО. Росіяни розуміють лише одну мову - мову сили. І щоб вистояти Західний світ має бути сильним і готовим цю силу застосовувати", - зазначив Литвиненко.

Він сказав, що ситуація на фронті є вкрай складною, але далеко не катастрофічною. При цьому росіяни б’ють по об’єктах критичної інфраструктури, що забезпечують великі індустріальні міста Сходу і Півдня України, намагаючись створити сіру зону, гинуть люди.

"Росіяни використовують апробовану у Сирії стратегію провокування міграційної кризи", - вважає секретар РНБО.

На думку Литвиненка, це можна зупинити, але Україні потрібна сучасна зброя, багато зброї, насамперед ППО і боєприпаси.

"Якщо сьогодні ви не знайдете зброю для України, завтра будете шукати її для себе. І що, думаю, важливіше для вас, то вмирати будуть ваші солдати.", - наголосив він.

"Перемир'я" з РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями глава держави Володимир Зеленський відхилив ідею президента Франції Еммануеля Макрона про олімпійське перемир'я під час ігор у Парижі.

В інтерв’ю AFP Зеленський заявив, що це дасть перевагу Москві, вона отримає час для переміщення військ і артилерії.

При цьому президент додав, що для нього ця ініціатива поки що звучить, як "нежива історія".

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