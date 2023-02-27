Росіяни під час наступальних дій використовують тактику виснаження й тотального руйнування.

Ситуація на фронті наразі є складною. Російські окупанти нарощують інтенсивність штурмових дій.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, найскладніша ситуація наразі залишається на Бахмутському напрямку.

Зокрема, ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування.

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Однак, за даними Міноборони, російські окупанти щоденно втрачають від 600 до 1000 осіб.

"Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника. Наші бійці мужньо воюють з ворогом", - наголосила заступник міністра.

Війна в Україні - останні новини

В Україні уже понад рік триває повномасштабна війна з російськими окупантами. За минулу добу ЗСУ ліквідували 560 росіян, а загальні втрати РФ в Україні сягнули 148 тисяч 690 військових.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, російські війська збільшують чисельність особового складу та зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на п'яти напрямках - Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Шахтарському.

Також повідомляється, що війська РФ протягом сьогоднішньї доби завдала вісім ракетних, 28 авіаційних ударів, а також здійснили понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Своєю чергою, авіація ЗСУ завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

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