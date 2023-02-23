Українські бійці щодня героїчно захищають нашу країну.

У Міністерстві оборони України назвали 10 головних перемог українських захисників за рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Бійці ЗСУ щодня захищають Україну від загарбників.

За словами заступника Міністра оборони Ганну Маляр головними перемогами стали:

оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року;

опір українців на тимчасово захоплених РФ територіях;

звільнення від армії РФ півночі України та повна деокупація Київської, Чернігівської та Сумської областей;

знищення крейсера "Москва";

звільнення острова Зміїний;

знищення логістики російських військ на півдні та сході України у червні та серпні;

звільнення Харківської області у вересні-жовтні;

звільнення частини Херсонської області у вересні-жовтні;

успішна робота сил ППО;

стримування наступу окупантів на сході України.

Ситуація на фронті станом на 23 лютого - що відомо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни збільшують чисельність особового складу для наступу. Вони зосередилися на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Всього за добу бійці ЗСУ відбили близько 90 атак російських окупантів на п'яти напрямках.

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При цьому авіація України завдала 10 ударів по позиціях окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по двох районах зосередження живої сили противника.

Таким чином загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року за 23 лютого 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 145 850 осіб.

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