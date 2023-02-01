Президент провів сьогодні кілька оперативних нарад з військовими.

На фронті на сході України ситуація стає дедалі жорсткішою.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, оприлюдненому у його офіційному Telegram-каналі. За його словами, сьогодні він провів кілька оперативних нарад з військовими.

"Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті – на сході нашої країни. Ситуація стає ще жорсткішою. Дякую всім нашим воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість", - наголосив президент.

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Він зазначив, що Україна стійко пройшла увесь цей час – від лютого до лютого. "Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії", - додав Зеленський.

Зеленський закликав всіх до об"єднання і бути особливо зосередженими на державних інтересах, і як наслідок – особливо стійкими.

Президент також повідомив, що увечері підписав укази про нагородження українських воїнів. Державними нагородами відзначені 244 військовослужбовці Збройних сил України.

Що відбувається на фронті

Сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські загарбники намагаються розширити географію наступу на Лиманському напрямку та прорвати українську оборону.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. повідомляв, що Росія готується до максимальної ескалації війни.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила в Україні близько 128 тисяч 420 осіб.

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