Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Українські сили оборони відбили атаки військ РФ біля 13 населених пунктів на сході країни.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, за минулу добу відбито атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині.

Зазначається, що противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках - обороняє раніше захоплені рубежі.

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"Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій", – інформує Генштаб.

Згідно з повідомленням, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника.

Війна в Україні - що варто знати

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін готовий затягнути повномасштабну війну проти України ще на шість місяців.

Наразі війська окупантів зосереджені на боях за Донецьку та Луганську області, якими б значними не були їхні втрати на цих напрямках. Зокрема, росіяни штурмують Вугледар, ймовірно, намагаючись відсунути ЗСУ подалі від так званого "кримського коридору".

Активізація ворога на Донецькому напрямку, на думку аналітиків, спрямована на відволікання українських сил від підготовки до контрнаступу. Самі ж окупанти, як прогнозують в ISW, готуються до великого наступу в Луганській області.

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