Російські війська активно намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

На сході України тривають жорстокі бої. Ворог намагається розширити географію наступу на Лиманському напрямку і робить потужні спроби прорвати українську оборону.

Як зазначила в Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, попри великі втрати російські окупаційні війська продовжують наступальні дії також на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках.

"Що це означає простими словами? Триває війна. Жорстока і запекла", – зауважила вона.

За словами Маляр, російські війська активно намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Вона додала, що наші військові "захищають кожен сантиметр української землі в умовах переваги ворога у кількості бійців та кількості озброєння". Українські захисники відбивають ворожі атаки та намагаються втримати оборону.

"Все за таких умов є успіхом, адже ми використовуємо наші сили і ресурси по максимуму та навіть більше. І кожен день опору, позбавлення ворога можливості розосередити сили, знищення його техніки та особового складу – це ще один героїчний день, який наближає нас до перемоги. Навіть, коли не все одразу вдається і потрібен час. Ми обов’язково переможемо у цій війні. Але шлях до перемоги – це наш спільний шлях. Кожного громадянина України", – резюмувала заступниця міністра оборони.

Війна в Україні: ситуація на сході

Голова Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш повідомив, що на напрямку Авдіївки Донецької області спостерігається "напружене затишшя". Російські окупанти готуються провести повну ротацію так званих "мобіків" на регулярні війська армії РФ. Крім того, багато російських військових помітили в окупованому Донецьку.

За словами очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, ситуація в області суттєво загострилася. Через відсутність успіхів на полі бою, російські окупанти посилили обстріли прифронтових населених пунктів Донеччини.

Зокрема, російські окупанти вже девʼяту добу ведуть інтенсивні обстріли Вугледара Донецької області. У місті пошкоджені 100% будинків, зруйнована майже вся інфраструктура. У Вугледарі все ще залишаються цивільні.

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