Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що натомість росіяни зменшили свої атаки на фронті.

Наразі Збройні Сили України перебувають в активній обороні та не проводять масштабних військових операцій на фронті. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочко, кількісні показники російських окупантів, які перебувають на фронті, майже однакові, адже це можна побачити по статистиці знищених загарбників, яку публікує Генштаб. Про це він сказав в коментарі для 24 каналу.

Тимочко наголосив, що для українських воїнів неважливо, чи окупанти атакують п'ять разів і кожна група має по 10 російських солдатів, чи армія РФ проводить один масований штурм, залучаючи дві-три роти в межах 300 загарбників. У двох випадках ЗСУ необхідно воювати та тримати оборону.

"Ворог намагається накопичувати й атакувати. Якщо й перебуваємо в активній обороні, однаково великих масштабних військових операцій Збройні Сили на даному етапі не проводять. Це пов'язано з багатьма чинниками, але така ситуація на лінії фронту", - пояснив військовий.

Він зазначив, що зменшення інтенсивності бойових дій може, ймовірно, бути пов'язане з тим, що росіяни провели ротацію. Наразі вони намагаються вивчити ситуацію на лінії фронту та пристосуватися до нинішніх умов, враховуючи засоби ураження, які мають вони та ЗСУ. Лише після цього російські загарбники будуть намагатися проводити атаки.

Також менша кількість атак може бути пов'язана з військовою операцією легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у Бєлгородській та Курській областях РФ, які кардинально змінили хід подій на цій території.

"З іншого боку, вони поводяться автономно. І задум у них інший, аніж ті події та мета, які відбуваються по так званій класичній лінії фронту крайніх пів року", - додав Тимочко.

Втрати Росії у війні проти України: що відомо

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що армія РФ має "приголомшиві" втрати у війні проти України. Він зазначив, що країна-агресор витратила близько 22 млрд доларів на забезпечення військ, розгортання та обслуговування військової техніки, аби вести імерську війну проти України.

"Більше двох років українські сили ведуть боротьбу з путінською агресією з непокорою і майстерністю. Росія заплатила приголомшливу ціну за імперські мрії Путіна. Щонайменше 315 тисяч російських солдат було вбито або поранено від початку вторгнення Путіна у лютому 2022 року", - наголосив Остін на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-20").

Як писав УНІАН, за минулу добу, 18 березня, авіація Сил оборони України влаштувала росіянам "просмажку", завдавши ударів по дев'яти районах зосередження особового складу та військової техніки армії РФ. Також українським військовим протягом доби вдалося ліквідувати ворожу систему протиповітряної оборони.

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