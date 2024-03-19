Росія вже втратила близько 315 тисяч вбитими і пораненими солдат, а також витраила понад 200 млрд доларів на війну.

Росія зазнає приголомшливих втрат у веденні загарбницької війни проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-20"), яке відбувається на авіабазі в Німеччині.

"Більше двох років українські сили ведуть боротьбу з путінською агресією з непокорою і майстерністю. Росія заплатила приголомшливу ціну за імперські мрії Путіна. Щонайменше 315 тисяч російських солдат було вбито або поранено від початку вторгнення Путіна у лютому 2022 року", - сказав Остін.

За його словами, Росія витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення військ, розгортання і обслуговування військової техніки з метою ведення імперської війни проти Україні.

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"Обрана Путіним війна коштуватиме Росії 1,3 трильйонів доларів в очікуваному раніше економічному зростанні до 2026 року", - додав Остін.

При цьому, як відзначив глава Пентагону, українські захисники продовжують підривати військові спроможності Кремля.

"Україна потопила, знищила чи пошкодила близько 20 середніх та великих російських військово-морських суден. І Україна продовжує збивати російські військові літаки", - відзначив міністр оборони США.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу України, Сили оборони України минулої доби усунули ще 810 російських окупантів. Загальні бойові втрати Росії в Україні станом на ранок 18 березня орієнтовно становлять 431 тис 550 чоловік особового складу.

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