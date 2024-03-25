Попри намагання російської армії захопити українські позиції, ЗСУ продовжують відбивати атаки загарбників.

Армія РФ нещодавно просунулася на захід від Бахмута, на південний захід від Донецька та біля Авдіївки. Проте українським військовим вдається утримувати позиції недалеко від Орлівки, незважаючи на заяви щодо просування російських окупантів на захід від населеного пункту. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, 24 березня тривали позиційні бої на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Вони відбувалися в районі Синьківки, що на Харківщині, біля Тернів та Ямполівки й в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Також в ISW зазначають, що російські загарбники просунулися на південь від Богданівки, що на північний захід від Бахмута та на північ від Кліщіївки.

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За інформацією Генштабу, ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу Роздолівки, Веселого, Спірного, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Крім того, геолокаційні кадри свідчать про те, що армія РФ нещодавно наступала на захід від Тоненького. Водночас українські сили утримують позиції на західній околиці Орлівки, попри інформацію про просування окупантів на захід від цього населеного пункту.

Своєю чергою за словами аналітиків, РФ незначно просунулася на південь від Новомихайлівки. Також на ділянці кордону Донецько-Запорізької області відбувалися позиційні бойові дії, проте підтверджених змін на цій лінії фронту не зафіксовано.

Щодо півдня країни, то на заході Запорізької області 24 березня тривали позиційні бойові дії, проте змін на цій ділянці також не виявлено. За інформацією українських та російських джерел, бої тривали біля Роботиного та Вербового. Водночас мілблогери РФ запевняли, що загарбники просунулися до двох кілометрів на північний захід від Вербого впродовж останніх декількох днів, проте ISW не вдалося знайти візуального підтвердження цих слів.

За словами українських офіційних осіб, 24 березня російські піхотинці безуспішно атакували позиції ЗСУ біля Кринок на лівому березі Херсонщини.

Ситуація на фронті: останні новини

У ISW також повідомляли, що Росія намагається захопити Часів Яр, що на Донеччині. Аналітики інституту мають зображення, які не будуть публікувати та описувати детально. Згідно з ними, українські військові побудували значні укріплення у формі кільця в районі Часового Яру, тому окупанти, можливо, щосили будуть намагатися прорвати їх.

Крім того, стало відомо, що Росія будує залізницю на окупованих територіях, за допомогою цього окупанти хочуть полегшити доступ до захоплених населених пунктів.

"Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проектів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька", - зазначили в британській розвідці.

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