Перша ділянка залізниці нібито відновить доступ ворогу до Бердянська.

Росія будує залізницю на окупованих територіях України. Таким чином ворог хоче полегшити собі доступ до захоплених міст.

Про це повідомляє Міноборони Британії у Х (Twitter) з посиланням на дані розвідки. Правитель РФ Володимир Путін 18 березня заявив про будівництво залізничної гілки від російського Ростова-на-Дону до окупованого Криму через інші захоплені території України. Тоді він сказав, що перша ділянка залізниці нібито відновить доступ до Бердянська.

За словами розвідників, існуюча залізниця проходить через територію, яка вразлива для українських високоточних ударних систем великої дальності. Зазначається, що залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

Відео дня

"Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проектів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька", - додають у відомстві.

На думку британців, однією з цілей РФ буде підтримка активності у Маріуполі. Зокрема, загарбники, ймовірно, захочуть відновити "Азовсталь" та інші об'єкти, які зруйнували у 2022 році.

Залізниця на окупованій території

У листопаді 2023 року гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький заявив про початок будівництва залізниці з Ростова через Маріуполь і Бердянськ до Криму. За його словами, будівництво нової колії дозволить убезпечити рух від обстрілів ЗСУ.

Військовий експерт Іван Киричевський пояснив, що російські окупанти вже готуються до втрати Кримського мосту. Там вважають, що знищення незаконно збудованої переправи – це лише питання часу, а тому їм потрібний інший шлях, для постачання військ.

"Окупанти хочуть збудувати залізницю вздовж узбережжя Азовського моря так, щоб створити альтернативу Кримському мосту. Тут є дві складові – погана й хороша. Погана – окупанти готують альтернативний логістичний шлях. Хороша – росіяни розуміють, що рано чи пізно Кримський міст буде зруйнованим", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: