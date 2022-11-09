За його словами, майже по всьому фронту українські захисники переходять до позиційної війни, а темпи бойових дій знижуються.

На фронті в Україні обидві сторони зараз перейшли до накопичення резервів. Йдеться про озброєння та військову техніку.

Військовий експерт Олег Жданов розповівши, що найближчим часом темпи бойових дії знизяться.

"Найближчим часом ми будемо змушені вести позиційну війну. Тому що обидві сторони зараз накопичують резерви. Росія намагається цих мобілізованих... першу хвилю сюди скинула для укомплектування - ми намагаємося її перемолоти. Друга хвиля повинна проходити підготовку. Через місяць-півтора-два ми її побачимо тут вже в складі або нових підрозділів, або в складі вже воюючих батальйонів. За умови, що для них знайдуть необхідну кількість озброєння, тому що з цим у них проблеми. Форма, продовольство, озброєння, грошове забезпечення", - додав експерт.

На думку Жданова, найбільш позитивна ситуація зараз спостерігається на Херсонському напрямку.

"Десь ми потихеньку просуваємося, наприклад, на Херсонському напрямку. На скільки ми зможемо просунутися сказати дуже важко. Ми намагаємося тиснути на російські війська і видавлювати їх з правого берега - ця тенденція продовжиться, на мою думку. На Харківському напрямку ми переходимо до оборони, тому що все впирається в резерви техніки і озброєння. Наш головний камінь спотикання - нестача техніки та озброєння, які нам постачають наші країни-партнери", - пояснив він.

Найважча ситуація склалася на Донецькому напрямку. За його словами, там Силам оборони залишається тільки вистояти.

"На Донецькому напрямку у нас йде жорстка оборона. Ні про яке просування вперед мови бути не може. Там нам, дай Бог, вистояти і відстояти позиції, які ми сьогодні займаємо", - зазначив Жданов.

Водночас він упевнений, що, як тільки в України з'явиться достатньо техніки, можна буде обговорювати перехід у контрнаступ. Зараз же відбувається спад бойових дій практично по всій лінії фронту.

Війна в Україні: останні новини

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни намагаються збити наступ ЗСУ величезною масою мобілізованих, а потім, можливо, будуть підключати регулярні частини.

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що інтенсивність боїв зараз не менша, ніж на початку осені.

Станом на ранок 9 листопада, українські військові ліквідували майже 78 тисяч російських окупантів.

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