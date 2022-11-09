Ще одна проблема - міни, на які, за словами Гайдая, часто наступають навіть самі росіяни.

Росіяни намагаються збити наступ ЗСУ величезною масою мобілізованих, а потім, можливо, залучатимуть регулярні частини.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі FREEDOM, ситуація на вказаній ділянці фронту напружена: "На зміну знищених відразу ж затягують свіжомобілізованих".

"Вони слабо підготовлені, підготувати солдата не можна не те що за тиждень, не можна і за місяць. Одна справа підготовка на полігоні в віртуальних умовах, інша справа - коли їх з полігону відразу закидають на фронт, де артилерія їх перемелює. Це ламає психіку, дуже сильно впливає на бойовий дух, тому вони і намагаються здаватися десятками", - розповів Гайдай.

Наразі Росія намагається збити темпи просування українських захисників саме силами "мобіків".

Крім того, ще одна проблема - міни, на які, за словами Гайдая, часто наступають навіть самі росіяни.

"Проблема Луганської області не тільки в мобілізованих. Заміновано дуже багато дистанційно. Це просто хаотично завалена мінами територія. Це все ускладнює просування", - сказав він.

Мобілізація в Росії і провал Путіна на полі бою

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Замість обіцяних попередніх навчань багатьох мобілізованих просто кидали на гарячі ділянки фронту прикривати відступаючі підрозділи.

Через відсутність підготовки мобілізовані стали для Путіна проблемою, а не підтримкою. Як писала британська розвідка, саме у зв'язку з поповненням втрат непідготовленими новобранцями наступальний потенціал Росії закінчився. Повідомляють про будівництво окупантами лінії оборони на півдні та сході України.

На тлі наближення краху на полі бою Кремль активізував спроби почати з Україною "діалог" - але знову наполягаючи на своєму ультиматумі щодо "приєднання" Донбасу, Херсонської та Запорізької областей до складу країни. Таким чином Путін бажає "купити" час для підготовки до наступного етапу війни з Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: