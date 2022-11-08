На окремих ділянках фронту тривають жорстокі позиційні бої.

Збройні сили України продовжують тримати оборону та укріплюватися на Херсонщині й Донеччині та поступово звільняють українські населені пункти від російських окупантів.

Як заявив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, інтенсивність боїв зараз не менша, ніж на початку осені.

"В інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин з фронту – повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою", – зазначив він.

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За словами президента, ситуація залишається складною по всій лінії фронту. На окремих ділянках тривають жорстокі позиційні бої. При цьому особливо важка ситуація, як і раніше, – на Донеччині.

Водночас він додав, що російські окупанти зазнають великих втрат. Незважаючи на це, вони продовжують намагатися вийти на адміністративну межу Донецької області. Президент наголосив, що українські воїни не віддають росіянам жодного сантиметра землі на Донеччині.

Крім цього, Зеленський розповів про ситуацію на Херсонщині.

"Херсонщина – чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території: укріплюємо свої позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал ворога утримувати в окупації південь нашої країни", – сказав президент.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

З серпня 2022 року українські військові почали масштабний контрнаступ, під час якого були звільнені сотні населених пунктів. Найбільше ЗСУ просунулися на Харківщині.

8 листопада 2022 року очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські воїни стрімко, але обережно просуваються на Сватівському напрямку Луганської області. За його словами, російські солдати масово гинуть, проте їхні тіла ніхто не евакуює.

Водночас військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов наголосив, що контрнаступ Сил оборони України на основних напрямках фронту, у тому числі на Сватівському, сповільнився, бо для просування у прискореному темпі ЗСУ потрібна велика кількість боєприпасів для артилерійських систем.

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