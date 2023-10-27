Супротивники не припиняли намагатися оточити Авдіївку, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні проти РФ триває, за минулу добу між нашими воїнами та супротивниками було майже 70 бойових зіткнень, росіяни зазнали провалів.

Гаряче було на чотирьох напрямках - Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському й Куп’янському, повідомив Генштаб Збройних сил України в п'ятницю, 27 жовтня, у своєму ранковому зведенні. Зокрема, на Авдіївському напрямку супротивники не припиняють намагатися оточити Авдіївку, активно застосовують авіацію, але наші бійці завдають їм серйозних втрат і стійко тримають оборону.

"Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак", - зазначили у Генштабі.

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За його даними, на Мар’їнському напрямку ворог марно вів штурмові дії біля Новомихайлівки й Мар’їнки, там відбито 18 атак супротивника. На Куп’янському напрямку супротивники безуспішно вели штурмові дії в районі населених пунктів Іванівка та Синьківка Харківської області.

"На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 10 атак", - зазначається у зведенні.

Водночас контрнаступ України 2023 продовжується. Наші захисники й захисниці тиснуть на росіян на Мелітопольському напрямку й південніше міста Бахмут.

Важливі новини України - війна продовжується

Росіяни вже тривалий час намагаються прорвати оборону українських воїнів на сході України, але зазнають фіаско. Ворог у жовтні почав активно намагатися захопити Авдіївку. Повідомлялося, що супротивники хочуть взяти місто у кільце.

Українські воїни відбивають атаки окупантів та завдають РФ серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 26 жовтня 2023 року становлять приблизно 297 тис. 120 загарбників.

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