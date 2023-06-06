Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована.

Російські окупанти вдруге обстріляли аміакопровід у Куп’янському районі Харківщини, зафіксовано 6 прильотів.

"Російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано. Він уточнив, що ситуація контрольована.

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Витік аміаку у Харківській області

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 червня російські окупанти обстріляли Куп’янський район Харківської області.

Ворожий снаряд влучив у трубопровід з аміаком. Ділянка із пошкодженою станцією складала приблизно 12 кілометрів, де залишався технічний аміак в об’ємі 700 тонн.

6 червня стало відомо, що внаслідок розгерметизації аміакопроводу через цей обстріл російськими військами Куп’янського району стався витік технічного аміаку безпосередньо на ділянці 2,2 кілометра, проте постраждалих немає, а доза аміаку у повітрі не перевищує норму.

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