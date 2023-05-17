Ворог штучно підвищив рівень води у Каховському водосховищі.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти створили для себе мінну пастку на лівому березі Херсонської області, коли штучно підвищили рівень води в Каховському водосховищі.

"Штучно піднімаючи воду в Каховському водосховищі, вони намагаються провокувати ознаки техногенної катастрофи. Вони самі для себе створили пастку, оскільки залили водою ті ділянки узбережжя, які замінували. Після цього навіть у їхніх пабліках виник великий скандал через те, що вони втратили людей, затопивши певні ділянки місцевості без попередження", – розповіла вона в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, саме тому окупаційні війська намагаються по тих замінованих ділянках маневрувати за допомогою човнів, які вони "віджали" у місцевого населення.

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Ситуація на Херсонщині

Російські окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів правобережжя Херсонської області, яке українські воїни звільнили у листопаді 2022 року. Під час атаки по Зеленівці 17 травня окупанти вбили дитину та двох чоловіків. Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості.

Крім того, в області високий рівень забруднення територій боєприпасами. 16 травня на російській міні підірвався підліток. 17-річний хлопець отримав тяжкі поранення та був доправлений до лікарні. Повідомлялося, що його планують евакуювати до лікарні в Кривому Розі.

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