Вони стверджують, що через це можуть постраждати десятки тисяч українців.

Російські окупанти залякують українці можливим проривом дамби Каховського водосховища через рекордно високий рівень води.

Зрадник Володимир Рогов, який займає посаду в окупаційній адміністрації заявив, що прорив дамби біля міста Кам'янка Дніпровська може загрожувати затопленням десяткам тисяч жителів. Про це пишуть пропагандистські СМІ РФ.

Пізніше радник гендиректора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа сказав про можливе затоплення Запорізької АЕС.

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"Прорив цієї дамби становить загрозу і для Енергодара, і для Запорізької АЕС. На станції будуть затоплені силові кабельні лінії бризкальних басейнів і насосні установки. Це (створить) функціональні проблеми для експлуатації станції та ризики для ядерної безпеки", - цитують його росЗМІ.

Каховське водосховище - що повідомлялось

Каховська ГЕС розташована за 5 км від окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Ця ГЕС - нижня й остання за рахунком ступінь у каскаді Дніпровських гідроелектростанцій. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб в південній частині України були електрика і вода.

У лютому повідомлялося, що Росія осушує Каховське водосховище, ставлячи під загрозу сільськогосподарське виробництво і безпеку на найбільшій в Європі атомній електростанції.

Директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк пояснював, що через дії російських окупантів можуть бути порушені правила експлуатації водосховищ на Дніпрі. В результаті виникне загроза для 70% населення України.

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