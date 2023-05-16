Хлопець отримав тяжкі травми.

На Херсонщині на російській міні підірвався підліток. 17-річний хлопець потрапив до лікарні, його готують до евакуації в іншу область.

Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, інцидент стався у селі Трифонівка Великоолександрівської громади. Через детонацію вибухівки, яку залишили росіяни, підліток дістав тяжкі травми.

Відео дня

"Пораненого шпиталізували до найближчого медзакладу, готується евакуація до лікарні в Кривому Розі", – йдеться у повідомленні.

Ситуація з мінами в Україні

Президент України Володимир Злееньский заявив, що станом на 8 травня 2023 року через російську агресію мінами та боєприпасами, що не розірвалися, забруднені понад 170 тисяч квадратних кілометрів території України. Він наголосив, що для вирішення цієї проблеми знадобляться десятиліття.

Наприкінці квітня повідомлялося, що за рік війни Росії проти України від мін загинули 124 українці, серед них – 6 дітей. Крім того, через детонацію пристроїв 286 українців отримали поранення, з них – 33 дитини.

Вас також можуть зацікавити новини: