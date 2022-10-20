Інформацію повідомили місцеві мешканці.

З окупованого Берислава Херсонської області виїхали колаборанти з награбованим майном.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"З Берислава на Херсонщині виїхали всі колаборанти разом з родинами, скарбом, а дехто з них вивіз навіть меблі, повідомляють місцеві мешканці", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на Херсонщні - що відомо

Напередодні боїв за Херсон колаборант Володимир Сальдо повідомив про намір вивезти на лівобережжя Херсонщини та до Росії близько 60 тисяч осіб.

Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що окупанти готуються обстрілювати окупований ними Херсон.

За даними Генштабу, вранці 19 жовтня на тимчасово зайнятій території була проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних сил України.

20 жовтня у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що існує висока ймовірність обстрілів мирного населення Херсонської області російськими окупантами.

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