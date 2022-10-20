У результаті ворожих "прильотів" ніхто не загинув, зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Російські окупанти у четвер, 20 жовтня, обстріляли Миколаїв ракетами, запущеними із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Прильоти С-300 по місту. Без жертв і руйнувань. Тільки газони псують", - написав він.

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Ситуація у Миколаєві під час війни з Росією - важливі новини

Супротивники з початку повномасштабного вторгнення вже не раз обстрілювали Миколаїв з різного озброєння, є багато руйнувань, жертв й постраждалих.

Зокрема, 18 жовтня стало відомо, що вночі вороги знову обстріляли Миколаїв ракетами із С-300. Супротивник поцілив у двоповерховий будинок. Під завалами будівлі знайшли тіло чоловіка.

20 жовтня Віталій Кім заявив, що вночі в Миколаєві чотири дрони, запущені російськими окупантами, вдарили по одному з учбових закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію.

Довідка УНІАН. С-300 - це сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Ці ЗРК почали серійно виробляти у 1975 році. Максимальна дальність роботи цих комплексів може становити від 150 до 300 кілометрів.

С-300 призначений для знищення балістичних та аеродинамічних засобів повітряного нападу.

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