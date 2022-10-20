На фоні контрнаступу ЗСУ російські окупанти тікають, вивозячи техніку і вцілілі підрозділи.

Російські окупанти на тлі успішного наступу Збройних сил України на півдні та подальших планів зі звільнення Херсонської області, включно з містом Херсон активно переміщують свою військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра.

Журналісти "Схем" спільно з російською службою "Радіо Свобода" з'ясували, що тільки з початку жовтня 2022 року вантажний пором на Херсонщині здійснив вже низку рейсів, переправляючи російських військових та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки.

Наголошується, що про це свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі окупанти в соцмережах.

Відео дня

Так, зокрема, російський військовий Макар Теплінський, родом з Луганщини, у соцмережах регулярно ділився фото та відео переміщення окупантів з правого на лівий берег Дніпра – на тимчасово окуповану російською армією територію України в районі міста Нова Каховка Херсонської області.

10 жовтня військовий опублікував фотографію, зроблену на поромі з військовими вантажівками у своєму профілі в соціальній мережі Vkontakte.

Згодом він опублікував і відео, на якому зняв, як пливе на цьому поромі разом з військовою технікою.

"Ми пливемо!", – каже він.

За даними журналістів, відео було знято біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час, пором з військовою технікою рухався по каналу через острів Козацький у напрямку Нової Каховки.

Крім того, судячи з супутникових фото Planet Labs, російські військові на початку жовтня призупинили відправку обладнання до "небезпечного" правого берега в районі селища Козацьке: відтоді пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням.

Згодом окупант Теплінський опублікував відео вже з Нової Каховки, де розмістився його підрозділ. Наприклад, на відео "День народження друга ВДВ", як встановили "Схеми", зняте у ресторані "Нефертіті" у Новій Каховці. А використовуючи сервіс розпізнавання облич, журналісти визначили ще трьох окупантів: це житель Краснодарського краю Рубік Мкртичев та ще два вихідці з тимчасово окупованого Криму Дмитро Чумак та Ігор Колмаков.

Звільнення Херсонщини: що відомо

Наприкінці серпня українські війська пішли в масштабний контрнаступ. Звільнення територій від російських окупантів триває і у Херсонській області. Станом на 9 жовтня на Херсонському напрямку від загарбників звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів земель.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що на Херсонському напрямку в окупантів спостерігається паніка. Вони вже тікають з Берислава і вивозять звідти своїх поранених. Він додав, що незабаром на РФ чекає новий котел, адже просування ЗСУ неминуче.

На цьому тлі окупаційна влада Херсонщини почала оголошувати "евакуацію" мешканців на лівий берег Дніпра.

Аналітики Financial Times спрогнозували, що вже цього тижня Збройні Сили України можуть звільнити Херсон.

Тим часом на Херсонщині ЗСУ знищують склади боєприпасів окупант. В ОК "Південь" розповіли, що зараз тривають активні дії із закріплення позицій ЗСУ на звільнених територіях. Проводяться стабілізаційні заходи в деокупованих населених пунктах.

Полковник Світан також вже сказав, коли чекати хороших новин з Херсонщини.

Експерт Олег Соскін також зазначив, що "зелених коридорів" для окупантів не буде. А тому рашисти зможуть покинути Херсон тільки якщо здадуться в полон або загинуть.

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